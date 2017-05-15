防B型肝炎变癌 定期检查是关键 元气｜活力

肠胃肝及内科专科 — 陈君龙医生

B型肝炎是唯一能够跳过肝硬化阶段、直接让健康的肝脏患上肝癌的病因，只因B型肝炎的病毒能够直接进入肝脏并影响其DNA、导致DNA错乱，进而让原本健康的肝脏患上肝癌。陈医生强调，B型肝炎是少数还可以进行针对性治疗以阻止肝癌发生的病症，所以医生都会尽全力去进行治疗，以拯救病人。

肠胃肝及内科专科医生陈君龙解释，肝脏就像是人体内的一个过滤器，基本上，人们所吃进的所有食物、饮料甚至药物，都必须透过肝脏代谢分解后才能传送到身体的其他部位。 肝癌（Liver Cancer）是发生在肝脏的癌症，大致上可以被分为原发性及继发性这两种，其中又以继发性肝癌，也就是从其他身体器官（如大肠癌、乳癌、肺癌等）所扩散而致的肝癌病例较为常见，而导致原发性肝癌（Hepatocellular Carcinoma）的最主要原因是B型肝炎或C型肝炎的感染，以及各种危险因素导致的肝硬化所致。

典型的原发性肝癌发生前得先经过两个阶段，首个阶段是因各种危险因素先导致肝硬化后，才会提高患上肝癌，也就是进展至第二阶段的几率。而唯一能够跳过肝硬化阶段、直接让健康的肝脏患上肝癌的病因就只有B型肝炎，只因B型肝炎的病毒能够直接进入肝脏并影响其DNA、导致DNA错乱，进而让原本健康的肝脏患上肝癌。

陈医生强调，B型肝炎是少数还可以进行针对性治疗以阻止肝癌发生的病症，所以医生都会尽全力去进行治疗，以拯救病人。

“所以一般上，若B型肝炎病人前来求医的话，我们不仅得每6个月就进行一次检查，以持续关注该病人的B型肝炎状况外，同时也得注意肝脏是否有癌变的迹象。肝癌与一般其他癌症的不同之处，在于癌细胞的成长速度很慢，需要至少6个月才会长得比原本大一倍。也就是说，若透过首次检查并未发现肿瘤，在6个月后的复诊检查所发现的肿瘤可能也只有1至2cm。这就是为什么病人必须得了解定期检查的重要性，若可以在癌细胞体积越小时发现的话，治愈的几率就越高，我们都会叮嘱病患一定要定期回来复诊检查，才能及早发现、及时治疗。”

40岁以上男性是高风险群

除了高龄（40岁以上）、性别（男性）及饮酒过量等危险因素会提高患上肝硬化、甚至肝癌的几率外，B型肝炎病人是肝癌的最高风险群。而B型肝炎也有许多子类型，有些子类型特别凶悍（会导致病情恶化较快），在非洲地区尤其常见。“一般的B型肝炎从感染到引致肝癌需要大约30年，但这些较为凶悍的子类型，只需要20年左右就能引发肺癌。”

症状明显时已太迟

当明显症状出现时，代表着肝癌已发展至较严重阶段，但幸运的是，B型肝炎病人只要固定且持续回诊进行检查，一般都能够在癌细胞变得更严重、小至只有1CM至2CM时透过检查发现。“透过规律检查发现后就能即刻安排手术治疗，这也是最理想的发现方法。我们都不希望病人在症状出现后才发现癌症，只因等到症状出现后才求医的话都已经太迟了。”

肝癌的症状包括：

{1}黄疸 {2}胸腹疼痛 {3}腹积水

{4}消瘦 {5}胃口变差 {6}脚肿

其他较严重的症状还包括癌细胞破裂导致内出血、肝功能衰退、肝硬化导致血液倒流等并发症。

“也因为有许多重要器官如胃、胆囊、肝、胰脏等都在腹部内紧靠在一起，所以也有不少其他病症会出现与肝癌类似的症状。很常会有病人因胸腹疼痛而以为自己只是胃痛这么简单，而选择忽视自身病情的严重性。其实胆结石也会造成相似的疼痛、胰脏癌及胃癌也会出现类似症状，所以症状出现后一定要尽快求医，才能得到准确的诊断。”

肝癌诊断方面一般都需透过验血及超声波检查，因为若只进行单一检查的话，准确度会不够精准（只有约70%），但若能按照两种检查结果进行诊断的话，准确度可提升至90%或以上。若透过其中一项检查发现可疑的话，则可使用CT扫描或MRI扫描进行更深入的检查。

陈医生再次强调，若首次检查结果属于被遗漏的那10%的话，一般都可在6个月后的下一次检查发现，所以定期复诊真的非常关键。

治疗视癌细胞生长阶段

陈医生表示，治疗主要得视癌细胞的状态与阶段而定，如果只有一颗肿瘤且体积不大的话，最好的治疗方法就是透过手术割除，病人将可痊愈；但如果肿瘤数量与体积较多较大的话，治疗方法也会随之不同，虽然也可以透过动脉注入电疗或化疗将症状控制住，但却无法让癌细胞完全消失。

“就像我所提到的，如果能够透过手术摘除的话，手术依然是治疗首选。当然，将肿瘤摘除后也必须针对导致肝癌的问题对症下药，例如，若是因B型肝炎所导致的肝癌，就必须吃药控制肝炎，才能避免肝癌卷土重来；但若是肝硬化情况严重的话，即使没有引发肝癌，肝功能衰退也会将病人5年内的存活率降低至50%，甚至更低。”

“我好几年前其实就有给过肝癌讲座，但至今再往回看当时所准备的资料时，发现10余年过去了，治疗方法并没有太大的进步，唯一的差别是推出了一款名为Sorafenib的新药物。当癌细胞体积小过3CM但数量较多时，可以选择进行电疗；若体积大于3CM的话，则必须选择进行化疗，若还是无效，就必须考虑使用Sorafenib药物治疗。这款药会阻断让肝癌细胞生长的养分，减缓癌细胞的生长速度，所以这款药物其实也只能够治标不治本，也就是说，这款药只能延长病患的寿命，但却无法根治肝癌。“

遗憾的是，若病人的肝癌已进展至无法进行手术、电疗及化疗的阶段时，寿命一般就只剩下约6至12个月（视病患肝脏的状态而定），是否愿意花一笔昂贵的费用去延续也许只有短短数个月的性命，则全看病人本身的选择。“当肝癌进入到这种阶段后，剩下的治疗就只能针对改善症状以尽量帮病人减低痛苦，例如帮病人把身体内的积水抽出来，让身体不那么肿胀、止痛等。”

陈医生补充，若情况允许也可以选择肝脏移植手术，但由于我国的捐赠者严重不足，再加上名额都会优先捐赠予孩童，所以需要等待肝脏移植的时间非常难以预估。

生命的启示

“虽然肝癌听起来非常令人难过，但令我觉得较安慰的是，相比其他癌症病人，肝癌病人所需承受的痛苦其实比较轻。当肝功能逐渐衰退后，病人就会觉得越来越累，慢慢地睡着的时间会变得比醒着时的时间多，然后慢慢地，在睡梦中离开。也因为病情进展较为缓慢，所以家属亲人可有较长时间试着慢慢去接受；当他们看到病人慢慢在睡梦中离开的时候，也比较不会那么心疼，因为这其实更像是一种解脱。”

曾有个病人被陈医生判断只剩下6个月寿命，病人得知后并没有出现过于悲伤的情绪，反而问说：“医生，我想出国旅行、去看看世界，可以吗？”。

陈医生回答没问题，并开出所需药物，让病人能够带在身边按时服用。结果那位病人似乎对游山玩水上了瘾，每次复诊时都提出了想要出国旅游的要求，而陈医生也都一一允许。直到后来，当那位病人再度提出想要去旅游的时候，陈医生笑言，当时他担心的不仅仅是病人的健康状况，反而更担心病人的存款不足，到时候还得帮忙付清旅费呢。

“一直到不久前我才听说那位病人过世了，也许，可以放松心情、好好享受生活，是帮助他抵抗病魔、创造超过5年存活率的生命奇迹的重要助力吧。”