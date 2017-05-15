【视频】万人一念清净心 慈济三庆浴佛大典场面感人 北马新闻

（槟城14日讯）配合台湾佛教慈济结合“佛诞日、母亲节及慈济日”三节合一浴佛大典，马来西亚分会今年改在韩江中学草场庄严进行2017年浴佛典礼，逾有5000名信徒以戒慎虔诚之心，回归一念清净心，同时共同感念佛恩、亲恩和众生恩。

今年佛教慈济基金会也同时欢庆51周年，而周日清晨就有许多信徒们身穿白衣陆续抵达韩江中学，而马来西亚分会也在上午7时举行浴佛典礼。

在慈济志工的安排下，马来西亚分会今年的浴佛图腾是以《竹筒岁月》及有动画画面《钱币》的投入，意指慈济是以竹筒岁月开始慈善志业，而钱币也相等于大众们的捐款及爱心。

今年的浴佛大典同样在北马多个地点及时段举行，单在槟岛就预计有5000多民众参与浴佛活动，而加上北马另9个地点的浴佛活动，总计共有2万名民众参与浴佛活动。

随着浴佛图腾排列完成后，信徒们一同虔诚唱诵炉香赞、开经偈、礼赞及赞佛偈，而浴佛现场248尊宇宙大觉者开始“浴佛足，捻花香”的浴佛仪式，信徒们有秩序的按照着慈济志工的引领纷纷先前与佛。

今年浴佛仪式是由48名大专院校的慈济年轻孩子启动，他们以最虔诚的心，打起24节令鼓，启动钟鼓齐鸣的单元。为了鼓励民众响应碳足迹活动，慈济志工安排70辆大巴士载送前来参与浴佛庆典的民众，以解决寻找停车位的问题。

槟州首长林冠英也出席该活动，並与槟州中华总商会执行顾问丹斯里陈国平及佛教慈济基金会马来西亚分会执行长郭秋宝等人，坚持与信徒们一起晒阳光，不愿折伞及离开舞台。

林冠英致词时表示，民众现在最重视健康、家人及活着充满爱，过了这三点就是祈求平安，但是需要行动的，包括参与慈济的活动。他也希望慈济在槟城举办活动会越做越强，也可让佛光继续普照槟州。