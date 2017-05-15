被家人借故驱出家门·病老院度过母亲节 八旬妇只想留在槟 北马新闻

独家报道：黄皆善

（槟城14日讯）两个月前被家人借故驱出家门的八旬华妇王桂枝，在儿女不愿认领下，在病老院度过她一生人中最难过的母亲节。她不希望被送往其他州的政府机构病老院，希望能继续住在槟城。

于3月27日，被家人借机赶出家门。其儿女当她是皮球踢来踢去，互相推卸责任不愿收留她，她迫于无奈露宿街头一晚后，引起当地居民关注，并于3月28日获福利部安排下，暂住青草巷病老院至今已超过一个月半，然而她的去留问题至今毫无进度，倘若期限一到，她将被福利部带往他州病老院。

李团才母亲节探望

适逢母亲节，五条路精明社区主席李团才于周日下午探望王桂枝，不料发现王妇的问题至今未解决，因此遂根据王妇手机里的联络号码逐一拨打。他前后拨打超过10个联络号码，惟依然无法寻获其亲人。这些被联络上的人，全都是五条路居民，他们都不认识王妇家人。

尽管其手机里有一个叫做“苏珊”的联络号码，据王妇指是女儿的联络号码，但无人接听电话。无论如何，他联络上一名叫做阿金的妇女，希望透过她联络上王妇的前雇主，望透过前雇主掌握王妇子女的联系方式，找出其子女。倘若儿女依然不理会王妇的问题，福利部官员或在近期里会带走她，送她到他州病老院。

王桂枝接受本报访问时指，她喜欢槟城的一切，很想继续住在槟城，然而据福利部程序，一般上官员会将她带往他州的政府机构病老院。她担心，按照福利部的规矩，一旦决定送老人家去政府机构的病老院时，是会随机送往任何州属病老院，当事人不能有任何异议。

若她不按照福利部的安排，那她只有2个选择，一是被送去槟城私人病老院，惟这需要付费开销，否则就是设法独自在外住宿。无论如何，王桂枝强调，她并不想被拘束在病老院范围里，不希望自己被限制出外。

李团才：或成立住宿基金协助

李团才提出个人建议认为，若福利部允许社会人士帮忙处理王妇的住宿问题，那他将会寻找槟城的私人病老院，要求在得到优惠价格下，让王妇居住在内。

另外，倘若王妇在外住宿，他也建议成立王妇住宿基金，以资助王妇在外住宿的费用，以缓解前期在外住宿的经济压力。他也提及，“授人以鱼，不如授之以渔”，无论王妇是居住在私人病老院，或是独自在外住宿，他会要求王妇学会自力更生，不让她依赖善心人士捐助。

王妇：病老院无倾诉对象

病老院的老人家都是没有子女的群体，王妇指她要诉苦也无法获得他们的理解。

王妇看着义工赠予的母亲节礼物，再回想儿女种种的对待和现在有家归不得的处境，心里感到五味杂陈。她说，青草巷病老院里的老人家们都是没有子女的群体，所以当她想跟其他老人家倾诉其心里的悲伤时，对方都难以完全理解她的感受，她有苦自知。