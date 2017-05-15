赫尔遭横扫降级 红军碎锤返第三 体育新闻

(伦敦14日综合电)周日，2016/17赛季英超第37轮一场焦点战在伦敦体育场展开争夺，“红军”利物浦客场4比0大胜“锤子”西汉，斯图里奇打破僵局，库蒂尼奥梅开二度，奥里吉锦上添花。利物浦3连胜后仍居前三。此前进行的一场比赛，赫尔0比4客负水晶宫，将同米德斯堡和逊德兰一齐降级。

西汉第7分钟险些破门，卡莱里反击中传球，拜拉姆禁区右侧斜射偏出。斯图里奇外围射门被阿德里安救下。利物浦第11分钟还以颜色，库蒂尼奥角球开至远点，马蒂普近距离头球攻门弹地后击中横梁弹回。

利物浦第35分钟打破僵局，库蒂尼奥送出精准直传，斯图里奇拿球晃过门将射入空门。利物浦第57分钟扩大比分，维纳尔杜姆25码处凌空抽射憾中横梁弹回，里德勉强头球解围，库蒂尼奥突破至禁区弧内低射左下角入网，2比0。

利物浦第61分钟锁定胜局，维纳尔杜姆解围角球时肘击里德未被判罚，维纳尔杜姆反击中传球，库蒂尼奥内切突破科林斯后10码处劲射破门，3比0。第76分钟，斯图里奇突入禁区右侧传中，拉拉纳停球弹起被阿德里安出击勉强解围，维纳尔杜姆10码处打偏的射门却被奥里吉在小禁区边缘挡入，4比0。

赫尔客场0比4不敌水晶宫。第3分钟，拉诺齐亚解围踢空，扎哈10码处单刀推射破门。第34分钟，庞琼开出角球，本特克近距离头球破门。第85分钟，道森禁区内对舒鲁普犯规，米利沃耶维奇射入点球。第90分钟，麦克阿瑟传球，范安霍尔特禁区内射门穿裆入网。