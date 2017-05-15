伊党雪3行政议员 周四决定是否辞官 北马新闻

（北海14日讯）雪大臣要求3名伊斯兰党行政议员自动辞退官职一事，是否辞官，该党长老协商理事会主席哈欣雅欣表示将交回给党中央周四开会后决定，惟，他认为，公正党还是希望能和该党“重修旧好”！

“雪州大臣拿督斯里阿兹敏绝对有权重组州行政议会阵容，但是阿兹敏没有立刻革除三名伊党行政议员的职务，反而是要求3人自行辞官，从公正党各领袖对断交一事的反应来看，公正党还是有希望与伊斯兰党重修旧好。”

他补充，虽然该党目前没有加入任何联盟，但只要有关政党领袖是穆斯林，该党会持开放的态度与任何一方合作，甚至不排除和巫统在政治上合作。

他是于周日上午在威北哥打澳为该党甲抛峇底区部推介竞选机制后的记者会上，如是表示。

该党槟州主席莫哈末法兹致词时抨击以行动党为首的槟州政府做了许多让人民失望的事，因此，他揶揄，应该把希望联盟改为“人民失望联盟”。

“2008年更换州政府后，我们原本以为会受到照顾，但槟州政府以管理企业的方式来执政，注重盈利和照顾私人企业，让人民苦不堪言。”

他也要求槟州政府勿再干预州内伊斯兰教事务，并且要求政府向穆斯林致歉。