伊党大选或攻逾百国席 纳斯鲁丁：料斩获至少40席 国内新闻

（吉隆坡14日讯）伊斯兰党宣传主任纳斯鲁丁矢言，来届大选该党或会上阵超过100个国会议席，并相信会斩获至少40个议席。

目前，伊党的国会议席在国会总数的222议席当中，只有14席。

“我们或会派出100个候选人上阵，但是我们的目标是40席，甚至是60丶80席。”

纳斯鲁丁在出席联邦直辖区伊党主办的“朝向第14届全国大选胜利”的选举大会後，向媒体发表谈话时，如是指出。

他指出，即使是面对三角战，伊党仍能够胜出，虽然外界皆认为此一情形，国阵将会有优势。

“三角战不一定对巫统及国阵有利，自上届大选以来，政治形势已有所改变。伊党视这为大好的机会迈步向前，赢得更多的国会议席。”

直辖区9国席全打

另一方面，伊党联邦直辖区主席莫哈末诺宣布攻打直辖区9个国会议席，包括人民公正党与行动党赢得的议席。

这9个国会议席是布城丶纳闽丶蒂蒂旺沙丶斯迪亚旺沙丶旺沙马朱丶敦拉萨镇丶峇都丶班底谷及泗岩沫。

当中，旺沙马朱丶峇都及班底谷目前的国会议员为公正党的拿督陈记光丶蔡添强及努鲁依莎；而泗岩沫的国会议员则是行动党的林立迎；其馀的议席都是巫统赢得的议席，还有一席是由前雪州州务大臣丹斯里卡立所赢得的敦拉萨镇，卡立目前为独立国会议员。

纳斯鲁丁指出，这项决定，是在长老协商理事会议决与公正党断交之後决定的。

他相信，伊党仍能赢得穆斯林社群的支持，同时还是能够获得非穆斯林的选票。

他以泗岩沫为例称，伊党能够赢得穆斯林的选票，同时不满行动党的非穆斯林，也会支持伊党。

泗岩沫国会选区53％的选民为华裔丶33％为巫裔以及12％的印裔。