任达华祝天下妈妈快乐 娱乐新闻

（蒲种14日讯）任达华现身蒲种IOI广场，以GINTELL De’Sapce UFO太空椅代言人身份与粉丝共度一个难忘的温馨母亲节，嘴甜的他除了祝福所有妈妈们母亲节快乐，也劝请在外的孩子经常致电母亲问候。

一身军绿色外套现身的任达华虽然刚下机，却不见一丝倦态，活力十足，不断派送康乃馨和抛送爱心枕头。

似乎很爱自拍的影帝在游戏环节时，还主动拿起参赛者的手机一同自拍，相当亲切又热情，还不时变身为“按摩器”帮参赛者按摩肩膀。

劝在外子女应常致电问候母亲

当主持人询问近况时，健谈的任达华打趣说，最近忙着的都是“妈妈、妈妈、妈妈”，作为24孝好儿子的他还劝请在外的孩子时常致电问候母亲，聊聊近况，让母亲安心。

他还说，他家里有13个女性，所以今年的母亲节需要买10多份礼物，而他选择赠送按摩椅给妈妈、岳母还有工人，因为他们工作辛苦。

参与真人秀《七十二层奇楼》 自嘲是“老腩肉”

最近参与真人秀《七十二层奇楼》，任达华自嘲自己是“老腩肉”，在节目中照顾5位小鲜肉。与小鲜肉相处得久，让他觉得自己年轻不少，说话更加年轻、走路也健步如飞，充满活力。每次踏入摄影棚的感觉都很好，非常开心，还大赞艺人们非常聪明。

他形容观看《七》就像观看融合游戏的国家地理频道，游戏虽跑得很累，又时常没吃东西，非常极限，而且在沙漠时不幸拉伤了左脚膝盖，至今还是有些不适。

同一时间，他也在拍摄卫斯理科幻片，昨日收工后今天又来马为代言宣传，今晚将会飞回香港，明日和母亲一起享用早餐。

谈到妻子琦琦，他透露琦琦现任珠宝设计师，第36届香港电影金像奖十字架的项链是妻子自己设计的，他希望能够一家一起为珠宝代言。

询及女儿Ella会不会入行？他说，Ella抗拒被人摄影，就连他也只能透过偷拍才拍到女儿，但是自拍却可以，所以女儿应该暂时不会入行，他也不想女儿入行。