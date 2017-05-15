北马经济走廊执行机构规划蓝图 吉州2发展计划获批 北马新闻

（亚罗士打14日讯）吉打州务大臣拿督斯里阿末巴沙指出，北马经济走廊执行机构《2016至2025年发展规划蓝图2.0》将给予关注在吉打州其中2项发展计划即科学科技园（KSTP）及橡胶城计划（KRC）。

他说，这2项州发展计划已获得中央政府批准，这给予外资机会到来州内进行投资，不仅如此在这项发展规划蓝图下也包含其他领域的规划发展，比如交通方面等等。

他说，至于科学科技园的进展，在第一阶段已完成基本设备；至于橡胶城计划还在征地阶段，这计划耗资3亿2000万令吉。

他是於周日为北马经济走廊执行机构《2016至2025年发展规划蓝图2.0》主持推介礼后，在记者会上如此表示。

2025年打造世界级区经济

另一方面，北马经济走廊执行机构首席执行员拿督里查拉菲指出，这项蓝图宗旨是把区经济打造在2025年成为世界级，而至于所涉及领域则是制造业、农业及生物科技业及服务业（旅游业、全球商业服务、物流及交通）。

他也提及，该机构也有45项发展计划，是以人民为主要任务，其中就是通过在2“我的太阳能计划”（Program MySuria）下，吉打州将会受惠获得100个单位。