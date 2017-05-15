沙希淡：有数新面孔及女性 玻候选人名单已提呈 北马新闻

（加央14日讯）玻璃市国阵主席拿督斯里沙希淡说，他近日已提呈上阵来届大选的候选人名单给首相兼国阵主席拿督斯里纳吉。

他透露，候选人名单内也有包括数名新面孔及女性，并强调，是根据他们平时为民服务的表现来评估，而不是被拟定为候选人之后，才服务人民。

他说，要当候选人的人非常多，但国阵要的是真正为民着想的人选。

也是首相署部长的沙希淡于周日中午，出席在玻璃市双弄港口举行，配合双亲节举办的“来帮助人民”活动后，记者会上这么说。

活动是由国家人口及家庭发展局（LPPKN）主办。

出席嘉宾包括玻州妇女家庭及社会发展事务委员会主席丽拉、马华双弄支会主席庄炳春、秘书吴良卓市议员、国家人口及家庭发展局（LPPKN）玻州主任诺哈菲莎。

另外，沙希淡也说，国阵有信心夺回在上届大选输去的两个州议席，分别是落在伊斯兰党手中的双弄州议席，及落在公正党手中的英特拉加央岸州议席。

他说，虽然国阵在该两个选区落败，却从来没有停止为当地居民服务的工作，因此对国阵能在下届大选横扫100%胜利有巨大的信心。

玻州有3个国会议席及15个州议席，当中两个州议席是由马华上阵，即巴东勿刹的知知丁宜及加央的英特拉加央岸。