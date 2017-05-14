班迪卡毛遂自荐出征大选 中选后向民阐明各课题 国内新闻

（哥打毛律14日讯）国会下议院议长丹斯里班迪卡阿敏向国阵领导层自荐出征来届大选，并直言以担任国会议长的经验，有助他在中选为代议士后向人民阐明各种课题。

班迪卡阿敏说，担任议长9年的经验使他更加了解政府和反对党经常在国会提出的各项课题。

“假如让我毛遂自荐的话，可能我是最适合的人选，因为这9年来，我已经聆听来自政府和反对党对全球和国内课题的各种论述。”

“若我获准重归基层政治，在基层最重要的是了解出现的各种课题，我们能向社会阐明。”

他今天主持哥打毛律县丰收节庆及社区爱国活动（Negaraku@Komuniti）主持开幕后，对记者这么说。

班迪卡阿敏不讳言他有意重返沙巴政坛，但他交由国阵和巫统领导层定夺他是否适合上阵来届大选，以及该上阵国会还是州议席。

已经年过60的班迪卡阿敏说，一个人的年龄不能阻止他为全民谋福祉的努力，反之，资深领袖的经验和行事作风能为国家做出贡献。

“例如已故前砂拉越首长丹斯里阿德南，他曾在半岛和砂拉越服务很长时间，也有了一定岁数。”

“但是当他回到砂州担任首长，凭着经验和个人行事作风，国阵在州选举夺回之前民主行动党持有的议席。”