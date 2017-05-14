沙烈汉：断交蓝眼仍续留 雪伊党要制衡火箭 国内新闻

（吉隆坡14日讯）伊斯兰党雪州主席沙烈汉指出，该党与人民公正党断交后仍然留在州政府，是为了反击行动党秘书长林冠英，制衡行动党不让其做坏事。

他称，民联当初瓦解后，行动党并没有辞官，林冠英被询及此事时回应指行动党必须留在雪州政府以制衡伊党。

“因此，伊党也必须留在（目前）雪州政府，其行政议员也必须继续服务，以便伊党继续把工作做好，确保行动党不做坏事。”

沙烈汉是针对雪州国阵兼巫统主席丹斯里诺奥马讥讽该党，指该党留在雪州政府是“懦夫”行为一事，发表声明反击时，如是指出。

他亦指诺奥马是令人失望又极其失败的领袖。

“诺奥马说雪州伊党‘懦夫’，是自取其辱，显示他失望自己无法分裂雪州政府，或拉拢伊党加入巫统。”

“诺奥马应该看到，雪州巫统和国阵本身，才是在软弱的联邦政府底下苟延残喘的懦夫。”

沙烈汉说，伊党续留雪州政府，是为了兑现选民赋予的权利，也证明雪州政府成熟。

沙烈汉也强调，伊党从来没有和其他党结盟以推翻大臣，就连当时发生雪州大臣危机时，伊党也没加入推翻前雪州大臣丹斯里卡立之行列。

“这不是为了个人，而是人民的和谐和福祉更重要。”

“新大臣阿兹敏阿里被委任后，伊党也继续维持上述议程。这是诺奥马要向伊党学习的地方。”