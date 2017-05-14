翁诗杰：完成一带一路战略项目 在不同国家展现软实力 国内新闻

（吉隆坡14日讯）大马中国丝路商会总会长丹斯里翁诗杰指出，“中华梦·丝路东盟行”不仅要完成“一带一路”的战略项目，更要在不同的国家和区域响应号召，展现软实力。

他说，大马中国丝路总商会已成立一周年，过去一年内成功和中国多个地方的企业家进行串联和对接，例如中国的山东省、内蒙古、深圳、香港、澳门、纽约和贵阳等地。

“对此，我们商会今晚进行的首届宣誓就职典礼，出席者也成为历史见证人，见证我们商会和数个来自不同地区的友会，缔结友好合作关系，标致合作的开始。”

翁诗杰周六晚为“中华梦·丝路东盟行”的吉隆坡站汇演暨首届马中丝路商会理事就职典礼致词时，如是指出。

他说，出席者除了来自中港台澳等地的嘉宾外，从远至美国纽约至邻近的泰国也有嘉宾出席。

“难能可贵的是，今晚也迎来神州16个不同省份的演说家，为我们呈献别开生面的表演，这不但是带来一带一路的讯息，也同时展现出中国民间艺术家的软实力，以及带来友好的问候。”

他认为，吉隆坡站的汇演选择在作为吉隆坡华人地标的天后宫展出，展示不同省籍和国际的华夏民族与炎黄子孙，共聚一堂。

出席者包括雪隆海南会馆会长拿督斯里丁才荣、筹委会主席黄振忠、大会赞助人丹斯里陈建顺；中国国学院副院长翟杰、中国驻马来西亚大使馆新任领事参赞刘东源、亚太经济领袖联合会创会会长罗伦诗·余、演说艺术团副团长王银茂等人。《光华日报》署理总经理林星发和总编辑郑彩凤也是座上嘉宾。

出席宣誓的理事会成员包括常务副会长方志民、副会长骆武康、拿督斯里饶仁菖、班彦东、赖仕球、黄振仲；总财政张福南、理事潘志平和温愿颖等。

翟杰：再次启动东盟行 更具历史意义和特色

翟杰在致词中指出，“中华梦·丝路行”再次启动东盟行，是继以往行遍中国、美国、俄罗斯和澳洲等地球轨迹后，更具历史意义和特色。

“2017年是东盟成立10周年，也是合作旅游年，而恰逢中国国家主席习近平将主持一带一路合作国际高峰论坛，再次启动一带一路丝路行，更具社会意义和国际意义。”

他说，“中国梦讲师团”是中国第一支民间自发组成的演讲团体，相信各造在未来的合作中，能更加携手共进，为世界和平和经济发展做出贡献。