手扶梯意外多属疏忽 诺莎比丽娜：办醒觉运动传达资讯 北马新闻

(亚罗士打14日讯)吉州人力资源事务委员会主席拿督诺莎比丽娜表示，多数手扶梯意外事故都是人为疏忽造成，为此，她认为有必要继续及举办更多醒觉运动，以提高及传达安全使用手扶梯和电梯的资讯予民众。

她是周日中午出席由吉州职业卫生及安全局、阿曼广场以及大马手扶梯及电梯公会联合主办的“手扶梯及电梯安全使用醒觉运动”后，在记者会上如是指出。

她说，该部门将成立一个特别委员会走入州内各县属及酒店等展开上述醒觉运动，教导民众如何安全使用手扶梯及电梯。

她指出，手扶梯和电梯的安全性很重要，各方面都需要合作与配合，包括使用者及商场等，才能有效避免及减少意外发生。

她举例，有些商场，一旦发现有孩童在手扶梯旁玩耍，商场保安将趋前阻止。

她表示，截至目前州内并没有严重的手扶梯意外事故发生，只有轻微受伤及受困电梯各1宗。

吉州职业卫生及安全局主任哈芝丽娜表示，该局检查发现州内多数不符合安全检测的商场手扶梯都是因为没有三角警示牌及防攀爬装置，这些不符合安全检测的商场将接获通知信，以便在1个月，或最长限期3个月内进行装置。

发出23张禁用及维修通知信

她说，该局从去年2月至今共发出23张禁用及维修通知信，以及123张指示信。

她表示，根据数据统计，我国2015年共发生9宗手扶梯意外以及7宗电梯意外，当中包括一起手扶梯夺命意外，至于2016年则有4宗手扶梯意外，以及5宗导致3人死亡的电梯意外。

较早时，阿曼广场经理何德胜在致词中呼吁其他购物商场也能够举办类似的醒觉运动，以提高民众的醒觉。