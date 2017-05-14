南侨机工韩定华儿子 急寻叔父韩瑛后代 父战友林水根亲人 国内新闻

（怡保14日讯）1939年远赴云南抗战的怡保南侨机工韩定华在广东的儿子一家，急切寻找叔父韩瑛的儿孙后代，以联系断绝了70 多年的亲情以便团聚。敬请韩瑛后代或霹州/怡保知情者提供寻人线索。

马来西亚缅怀南侨机工之友负责人刘道南披露，最近接获广东省珠海人民西路南村韩广云托人传过来的讯息，请代为寻找其父亲在霹雳州的胞弟韩瑛的后代，以及父亲的老战友，怡保机工林水根之亲人。

以下是韩定华的简要资料：他祖籍海南岛，早年居住在霹雳州怡保，有一个亲弟弟韩瑛。1939年响应侨领陈嘉庚的号召，于当年5月南下新加坡随第5批机工服务团出发前往云南抗战。他曾担任西南运输处复兴公司第5队队长，在云南险峻的滇缅公路上驾驶罗里运载军火支援。

韩定华大约在1941年与云南省安宁姑娘周毓华结合。可惜他壮志未酬，为抗战而牺牲在滇缅公路上。1942年儿子韩广云（今年75岁）出世，未见到父亲一面。

至于林水根，则是1939年8月出发的第9批机工，在滇缅公路上运载军需物资。1942年惠通吊桥被炸断后被遣散。战后曾与妻子及子女办理复员登记，但却没有回马而留在中国。1951年逝世，终年41岁。

他指出，马来西亚南侨机工史料搜研工作室与缅怀南侨机工之友，目前正在寻找的失联机工亲人，还包括太平的蔡长梨、打巴律的黄亚朗、丹绒马林的梁伯添、槟城的陈谭友、麻坡孙其文等。他们现今致力挖掘这方面的史料，同时协助寻找失联的亲人。

他吁请霹雳州民众，特别是怡保地区的居民，韩姓海南籍乡亲，知晓韩瑛后代者，请联络：（广东）韩广云：0086-18507565976；女儿韩宏：0086-13112329718；（怡保）刘道南012-5217412（whatsapp）；（吉隆坡）侯韦镁017-8737382。