方美铼：承包商替换期 影响爪夷百合路维修工程 北马新闻

（威南14日讯）威省市议员方美铼厘清说，爪夷百合住宅区，一条后巷路损坏，在居民投诉一个月后才获修补，是因为当时正逢承包商替换期而被拖延，并非市局没有第一时间处理。

他是与当地社委会主席周亚峇、市议员王育璇巡视修路工程后，作如是指出。

他说，当地居民是4月份向他做出投诉，当时适逢市局道路维修承包商合约期满，及遴选新一期的承包商的非常时期，所以维修工程约影响了半个月，到5月3日才有新的承包商上任。

“另一方面，有时候承包商在处理维修道路上，会有轻重缓急之分。”

他指出，这住宅区已逾10年，加上地质的问题，及重型车辆长期使用，又逢下雨时，路损程度也加剧。将维修的后巷路约长151公尺，及宽20尺。他解释说，一般上的铺路程度分4阶段，第一要先挖掘后才再开始铺，然后会先铺一层300公分厚的沙石，第二层及最后一层分别铺上60公分及40公分厚度的柏油。

他也透露，威省道路维修承包商，是以国会选区划分。每年的道路维修费近2000万令吉，而且会不断增加，因住宅区敢逐年增加，这笔开销也会随着水涨船高。

王育璇冀居民移开阻碍物

王育璇说，她希望在施工期间，居民配合移开阻碍物，以方便工程进行。当后巷道路损坏后，垃圾罗里无法驶入时，都会由工作人员收集垃圾移至罗里内。