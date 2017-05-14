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1601人为“我爱槟城”登山 91岁长者为乐趣献力
北马新闻

14/05/201714:39

91岁的陈泽宣是全场最年长的参与者，他最高的登山记录是从植物园爬上升旗山，仅花了1小时9分钟。

91岁的陈泽宣是全场最年长的参与者，他最高的登山记录是从植物园爬上升旗山，仅花了1小时9分钟。

（槟城14日讯）“我爱槟城”登山活动于周日大清早在升旗山进行，吸引1601民众参与，其中现场最年长参与者是一名91岁的华裔乐龄人士陈泽宣，以自己的乐趣为“我爱槟城”运动贡献一份力！

这名老当益壮的乐龄人士，人老心不老，有32年的登山及跑步经验。陈泽宣接受媒体访问时表示，他几乎已经登完槟州的每座山，最高的登山记录是从植物园爬上升旗山，仅花1小时9分钟，登山是他的人生乐趣活动。

陈泽宣是来自金门，于20岁那年从唐山来到马来西亚。在唐山时，他从事种植工作；来到马来西亚后，帮人扛米打工，一扛就扛了48年，后来在退休后，就开始了喜欢上登山或跑步运动。

右起林冠英、拉昔与石礼兴为“我爱槟城登山”活动挥旗及鸣笛。

右起林冠英、拉昔与石礼兴为“我爱槟城登山”活动挥旗及鸣笛。

另一方面，槟州首长林冠英在主持“我爱槟城”登山活动开幕时说，“我爱槟城”系列活动是为提醒所有人，某部长因夺不回槟州政权而要搞砸槟州，但槟州人民爱槟州，以爱的力量告知对方不要触碰槟州，要他尊重槟州人民。

由于林冠英指其膝盖关节不好，且年纪大了不适合爬山活动，因此没有随行参与，由第一副首长拿督莫哈末拉昔陪同民众前行。现场出席者尚有升旗山机构总经理石礼兴等。

1601参与者一大清早活力十足，徒步登上升旗山。

1601参与者一大清早活力十足，徒步登上升旗山。

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