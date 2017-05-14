双星破门助擒狐 曼市连胜升第三 体育新闻

(曼彻斯特13日综合电)周六，2016/17赛季英超第37轮一场焦点战在伊蒂哈德球场展开争夺，曼市主场2比1力克“狐狸”列斯特，大卫·席尔瓦和热苏斯先后进球，冈崎慎司扳回一城，马赫雷斯射点球违例。曼市连胜后继续位居前三。

曼市第19分钟错过会，奥塔门迪角球混战中头球摆渡，席尔瓦妙传，萨内小禁区左上角的抽射却滑门偏出。斯特林切入禁区右侧传中被挡出，萨内混战中点球点附近射门被安迪·金挡出。

曼市第29分钟取得领先，萨内突入禁区左侧传中，席尔瓦12码处扫射入网，越位位置的斯特林试图扫射却漏过皮球。列斯特球员向裁判申诉，主裁马德利向边裁问询后判罚进球有效。曼市第36分钟扩大比分，萨内突入禁区内被贝纳罗阿尼铲倒，热苏斯主罚点球命中，2比0。

列斯特第42分钟扳回一城，阿尔布莱顿左路传中，冈崎慎司10码处抢在奥塔门迪之前凌空扫射入网，1比2。

列斯特下半场加强进攻，但在第77分钟错失扳平良机，马赫雷斯突入禁区右侧边缘被克里希绊倒，马赫雷斯亲自主罚点球，他右脚射门时滑倒，皮球打在左脚上偏转入网，他因两次触球导致进球无效。伤停补时10分钟，最终曼市抵住压力获得连胜。