纳吉与习近平会谈 认同马中是忠实朋友 国内新闻

（北京13日讯）首相拿督斯里纳吉今天在人民大会堂，与中国国家主席习近平进行两人会谈。

过后，他们参与两国双边会谈，商讨我国和中国经济合作。

出席双边会谈者包括首相对华特使丹斯里黄家定、交通部长拿督斯里廖中莱、首相署部长拿督斯里阿都拉曼达兰、第二国际贸易及工业部长拿督斯里黄家泉、农业及农基工业部长拿督斯里阿末沙比里等。

纳吉相信一带一路是一项改变区域的计划，包括欧洲及非洲。

“我同意你（习近平）所说，大马和中国不只是邻居，而且还是忠实的朋友。”

中国国家主席习近平在人民大会堂会见我国首相纳吉时指出，中马两国是隔海相望的近邻，更是相互信赖、相互尊重、合作共赢的好朋友、好伙伴。当前，中马关系处于历史最好时期。中方愿同马方规划好两国关系发展蓝图，推动中马全面战略伙伴关系取得更加丰硕的成果。

在参与马中代表团双边会议前，纳吉和中国总理李克强会面。纳吉和李克强见证3项谅解备忘录签署仪式，涉及部门包括贸工部、交通部和农业部。

上述部门的部长签署有关谅解备忘录。

交通部将与中国商务部合作发展基本设施，例如火车轨道、港口和机场。

贸工部将与中国国家发展和改革委员会合作，互认标准及分享资讯，以及鼓励使用本地供应链，并促进跨境电子商务。

此外，农业部将出口新鲜黄梨到中国。

纳吉目前在中国进行5天访华行程，他将于14及15日出席“一带一路国际合作高峰论坛”。