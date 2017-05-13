乐高主题乐园 将设海底生物水族馆 中南马新闻

（依斯干达公主城13日讯）大马乐高主题乐园（Legoland Malaysia）将设海底生物水族馆，以吸引更多游客。

掌管柔佛州旅游、贸易及消费事务委员会的州行政议员拿督郑修强说，上述乐园耗资5000万令吉进行第1阶段工程，下周开始动工。

他今天在乐高主题乐园推介星际大战40周年纪念活动后对记者说，这项家庭式娱乐充满新体验，由美林娱乐集团（Merlin Entertainments Group）和主题景点（Theme Attaractions）合作进行。

“这项工程将分阶段进行，预料需时1年。大马乐高主题乐园将于今年第三季宣布进一步详情。”

郑修强说，由于主题乐园可吸引更多游客，促进新山发展，因此柔州政府欢迎类似倡议。

他指出，这也是乐高主题乐园根据游客市场需求所作出的承诺及转型。

他说，2012年开园以来，大马乐高主题乐园每年为游客带来新体验，包括水上主题园、乐高酒店、旋风忍者（Ninja Go）及最新的星际大战乐园。

他指出，乐高酒店在学校假期和公共假期爆满，平日也有75%订房率。

“由于反应热烈，大马乐高乐园计划未来扩大酒店业务。”

此外，大马乐高主题乐园营运董事博纳文说，该乐园即日起至31日，举办星际大战纪念活动。