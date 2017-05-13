伊党吉联委会新届领导层 保持原班人马 北马新闻

（亚罗士打13日讯）新届伊斯兰党吉打州联委会领导层阵容出炉，领导层阵容保持原班人马，阿末法古鲁丁继续担任主席一职。

主席阿末法古鲁丁说，党州领导层阵容人马保持不变，原因是他们都拥有经验，并且是一支已做好准备应对来届全国大选及现今政治局势的团队。

他说，州联委会认同党中央成立第3股势力即和谐联盟（Gagasan Sejahtera），相信通过这联盟能影响人民选择该党，以执政吉打州。

他说，该党会对之前的大选重新检讨，并指出伊党备有强大的团队及拥有策略以应对来届大选，无论是3角、4角或5角战，伊党绝对会应战到底。

他是于周六午在吉打伊党总部宣布州新领导层阵容后，在新闻发布会上如此表示。

已有候选人名单

受询及是否已拟定伊党吉打州候选人名单，阿末法古鲁丁表示已有候选人的名单，该党在全国大会举行前，已提呈给党中央，有待党最高长老理事会定夺。

“伊党的候选人来自各个背景，有专业人士、教职员等，他们都是具备技能、潜能和特殊的人士，是人民都可接受的候选人。”

他说，提呈给予党中央候选人的名单中，是从选区中提出3个人选，有的人选是新面孔、有的是旧人，年轻或女性皆有。

他也形容党候选人都是“纯真”的伊党党员，不是“外绿内橙”党员。

等中央指示处理“断交”

针对伊党与公正党正式断交，吉打伊党立场又如何，阿末法古鲁丁回应，近期内还在等待召开特别会议，唯一切有关党中央的指示，他们都会遵守。

他说，州联委会已成立一个委员会，这委员会主要是处理与其他党建立关系、商讨竞选席位、分配席位等事项。

他也说，不过在与其他政党建立关系这一环，还有待党中央给予指示。