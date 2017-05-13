胡栋强：9年未见成绩 光大走廊像“丧尸走廊”

张引弘（左起）、胡栋强和许翔茗指槟州政府没诚意复兴光大。

（槟城13日讯）民政党槟州副主席胡栋强指目前的光大走廊（Komtar Walk）犹如“丧尸走廊”（Zombie Walk）。

他说，槟州在2008年改朝换代后，由时任光大州议员黄伟益领导复兴光大计划，牺牲了光大紧急集合地点打造光大走廊，结果现在光大走廊犹如“丧尸走廊”。他于周六早于光大走廊召开记者会，发表上述谈话。

他指出，州政府不应该只是口头交代，反而必须告诉人民复兴光大的计划。他强调，槟民政党无意抹杀希联州政府复兴光大的努力，但这9年来复兴光大计划却见不到成绩，先是光大走廊“死了”，后来招来的娱乐事业集团把光大转型为高消费旅游点，结果也行不通，那接下来的计划又是什么呢？

他说，槟州政府推出“我爱槟城”口号，既然“爱槟城”，就必须“拯救”光大，毕竟光大是槟州地标。他点出由于复兴光大计划欠良好考量与规划，导致一些计划失败和无下文。

他好奇槟州政府是否有真正探讨为何光大人潮不及当年？同时，胡栋强炮轰光大州议员郑来兴撒谎，他质疑槟州政府没诚意复兴光大，而是试图粉饰外观，改光大原貌，旨在抹去已故首长敦林苍祐在槟州发展史上辉煌标志。他质问郑来兴如果州政府有诚意复兴光大，那为何让光大转型为高消费旅游景点？为何也曾想过将州政府行政楼迁出光大？

顶楼消费不平民化

针对耗资2亿令吉打造的The Top复兴光大计划收费昂贵一事，他表示一家4口上光大顶楼景观台，即彩虹天空玻璃走道，餐馆所有展览馆、光大圆顶科学馆、泊车费、餐饮等零碎开销，消费可达800令吉。“这样的消费是平民化消费吗？还是纯为吸引外国游客？”

他以中国张家界为例子，长430公尺的玻璃走道，收费每人才89令吉；长只有17公尺的The Top玻璃走道，收费却要88令吉。

他认为，一个真正为了州经济发展蓬勃的拟定政策者，都会朝着推出一个永续发展旅游景点方向出发，即国内、外，特别是本地游客都能消费得起的旅游景点。陪同胡栋强召开记者会的尚有民政党槟州州委许翔茗、方群龙和槟民青团秘书张引弘。