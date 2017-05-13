大马超级野赛生态 22国逾640健将开跑 北马新闻

（大山脚13日讯）超过640名来自22国家的长途越野健将参加“马来西亚超级野赛生态（eco 100）”，今日分批从双溪里武开跑，挑战路程分成4个组别，即30公里、50公里、100公里及100英里。

槟州青年及体育委员会主席章瑛行政议员及本南地区州议员诺丽拉今日受邀为100公里野赛主持挥旗礼。这项国际赛事是由耐力本色有限公司主办，获得州政府拨款2万令吉资助。

章瑛在仪式上表示，主办方的公司首席执行官吴少刚是极地跑者，而首席营运官李建挥亦是野赛生态的爱好者。

这项比赛分成4个组别，即30公里、50公里、100公里及100英里。100英里赛事有61人参加，经在今日凌晨4时开跑。

“100公里则有150人参加，今天下午2时开跑，而233人参加50公里赛事的，则将在周日凌晨12时开跑。”

章瑛表示，州政府连续3年资助这项比赛，每年拨款2万令吉予大会顺利主办活动。非常欣慰看到参加人数每年在增加，去年470人，今年则640人，增加了35%。640名参赛者中，其中140人国际野赛健将。

她说，值得一提的是，在亚洲国家一共有5项野赛被列为国际赛事，很荣幸“马来西亚超级野赛生态（eco 100）”是其中一个被列为国际比赛。

“据知，要参加法国赛事的健将，就必须先参加此项eco 100比赛，累计分数了方能参加法国赛事。”

章瑛表示，目前州政府正朝体育旅游迈进，希望eco 100将能成为槟州运动的其中一个品牌，借此吸引更多国际健将到来槟州。