百岁外婆终获红登记 林秀琴：不公平情况须改善 北马新闻

（槟城13日讯）我的外婆竟是“外来移民”！

双溪槟榔区州议员林秀琴在宴会上戏称，没想到自己的外婆在大马定居了整整70年后还是“外来移民”。日前太平百岁人瑞陈锦清其实是她外婆，她之前根本不知道外婆居住在我国比大马独立还多10年，却仍然维持“外来移民”的身份，直到100岁才获得红登记。

她的外婆当年从中国潮州来到新加坡落脚，过后迁到霹雳瓜拉古楼，再到太平后廊第一花园，当年20余岁的外婆在1937年就离乡背井南来，没料到在大马逾半个世纪之后还是“外来移民”身份。她续称，知情的亲戚朋友甚至笑她，“外婆到现在还是非公民，你是怎么做人家的孙女的”？

“我在知道后也吓了一跳，赶紧联络当地的同僚议员协助，上周国民登记局总监拿督莫哈末耶志南里亲自到访，并发出红色身份证（永久居留证）给外婆。”

“我的外婆之前也曾做出申请，但是因为只会讲潮州话而不懂马来语，结果就这样的不了了之，一拖就拖了好长的一段时期。”

她虽然欣慰于外婆终于有了身份证，但是却是迟来的红登记，这种有欠公平的情况必须改善。她表示，外婆逗留在马已经70年而且是百岁后才获得红登记，真的有点说不过去，她希望这种不公平的情况必须加以改善。