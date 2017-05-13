槟首长：希联执政后 社委会人数多一倍 北马新闻

（北海13日讯）槟州首长林冠英指出，国阵执政槟州时，槟州有149个乡委会及2235名会员；但在希联政府执政槟州后，把社委会数目增加至300个及会员人数也增加至4500人，人数多出了一倍。

他说，州政府于今年调整社委会主席、秘书及委员的津贴，当中单单在2016年，州政府拨出给社委会的款项是636万2160令吉，而国阵年代，所给予乡委会的补贴仅有78万8940令吉。

他希望，这可让社委会成员能够更全面的扮演桥梁传达州政府政策，贴近选民，以了解民声，并将民声传达给当地州议员。

“同时也确保民众了解州政府的宏愿，加强与人民之间联系与团结，以便在来届大选保住槟州政权。”

林冠英是于周六出席威北双溪赖社区服务开幕礼时，如是表示。

他说，州政府执政以来，拨款协助所有人民，不分种族宗教，不但拨款给各源流学校，协助华校成长，给伊斯兰教事务的拨款，也比前朝多出86%，这是大家都有目共睹的事实。

他也说，即使执政中央，也不会辞退任何一名在中央任职的公务员。

他举例，希联执政槟州后，并没有辞退任何一名公务员，还聘请了本地2500人担任威省市政局的清洁工友，造福槟州人民。

此外，他表示，反贪会要抓就抓鲨鱼，不要只是抓一些江鱼仔，所以吁请中央政府废除刘特佐的国际护照，让反贪污委员会能进一步扣查刘特佐或通过国际刑警逮捕他回国，以便深入调查一马发展公司的丑闻。

诚信党主席：把贪污者控上庭

诚信党主席莫哈末沙布质疑反贪污委员会已深入调查沙巴水务局贪污案，因为至今仍未有涉及者被控上法庭。

他希望，反贪污委员会能把所有涉及贪污者控上法庭，而不是选择性的控告涉案者。

他说，自从中央政府实施消费税措施及马币贬值后，全国人民就生活在水深火热之中。

他举例，目前的肉价1公斤40令吉，好比即将来临的开斋节，若是一个家庭有7、8个子女，需要购买多少肉才足够一家人过年享用？因此，要摆脱这种困境，人民必须慎重选出一个清廉的政府来领导这个国家。

出席该活动者包括行政议员林峰成、土著团结党署理主席拿督斯里沙立夫奥玛、首长新闻官阿扎哈、首长特别协调官赖国平、准拿督林亚烈村长以及陈宏来村长等。