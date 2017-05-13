4蒙面刀匪入屋抢劫 杂货商损失2.3万元财物 国内新闻

（曼绒13日讯）班台甘榜德堡（Kampung Tebok）一巫裔住家，午夜时分遭4匪持刀入屋抢劫，匪徒在五花大绑屋主一家人后，劫走逾2万3000令吉财物。

被劫屋主赞利（52岁，杂货店主）与家人，周六在班台州议员黄渼澐的陪同下召开记者会表示，住家是于周四凌晨约4时30分遭人入屋抢劫，当时他与妻子、儿子及年幼的女儿正在熟睡，匪徒是在剪开住处后方窗户的铁花及4支窗架爬入厨房，然后再以其住家的煤气桶撞开其卧房门锁。

“4名口操印尼语的匪徒皆手持巴冷刀，其中3名匪徒闯入我的卧房，而另一名匪徒则闯入我儿女的房间，并分别以衣物将我们的手和脚捆绑起来。”

“匪徒非但以巴冷刀威胁要我们说出屋内收藏现金及首饰金器的地方，更扬言若找不着，即会对我们不利。”

赞利透露，匪徒将屋内约1万令吉现金、价值1万3000令吉的金饰、其杂货店内售卖的干粮、电话充值卡等皆洗劫一空，连银行提款卡及身份证也被劫走。

他说，匪徒在搜掠屋内财物后便离去，但由于匪徒蒙面行劫，加上一家人的眼睛及嘴巴被蒙，所以皆未能看见匪徒的样貌。一家人在匪徒走后自行松绑。

他表示，此次也是他入住当地20年来首次遭入屋行劫，事后已据情报案。针对近日当地劫案频生，黄渼澐促请警方采取行动，务必尽快破案。