中国3海军军舰访槟 停保税区民众无法参观 北马新闻

（槟城13日讯）中国3艘海军军舰造访槟城，由于军舰停放在保税区域，面对槟港务局的限制，所以民众无法如愿登舰参观。

3艘海军军舰抵达槟城海峡约4天，原本是开放让民众参观，惟在区域受限情况下，登舰者得向中国驻槟总领事馆申请。槟州首长林冠英周六下午接待造访槟州政府的海军军舰代表时指出，军舰停在保税区，为此参观者必须在港务局批准下才能到那里去参观。

对于无法满足所有民众的要求，林冠英建议中国海军军舰于下次的造访，把军舰停放在槟瑞典咸码头，那就方便民众前去参观。造访中国海军编队指挥员沈浩则打趣的说，希望下次海军军舰能停在马路边，这样就能满足民众，方便民众参观。

对于此行，沈浩指出，马中两国海军立下友好关系，合作共进，双方交往的重要理念与良好关系。此次造访，中马海军有很多共同演习的机会，希望能取得良好发展，同时也借此展示中国先进的军事装备。

虽然刚抵达槟城，但他们感受到槟城人的热情与友善，感觉宾至如归。他透露，队员于周六早走访乔治市，了解槟城文化与生活。

另外，中国驻槟总领事吴骏说，中国海军军舰抵槟，感受到槟城人的热情，惟遗憾在安排民众参观方面，无法得到大家的满意。当天，与会者包括槟行政议员彭文宝、林峰成、槟首长政治秘书黄汉伟、中国驻马国防武官张仲敏等。