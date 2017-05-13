指2文章涉诽谤 槟首长办公室资讯官报案 北马新闻

（槟城13日讯）槟首长办公室资讯官再迪今日针对《前锋报》的《行动党领袖积极“说教”》（Pemimpin DAP giat “berdakwah”）文章及脸书文章《杨巧双承认基督传教士协助政治斗争》（HANNAH YEOH Mengaku Perjuangan Politiknya Dibantu Missionaries Kristian），因有刑事诽谤成分而到百大年路警局报案。

他今早11时是在槟州平等经济事务官员阿都华合陪同下，在警局外召开记者会时指出，该两篇的文章分别是在5月10日及11日刊登在“Tok Adi The Justice”脸书及《前锋报》报章，而这对行动党是刑事诽谤诉讼，当中也抨击行动党领袖，包括在文章列入领袖名字。他说，传播该文章的人士是极度不负责任，因此他促请警方对《前锋报》、文章作者法兹尔及发布脸书文章的版主采取行动。他表示，这些文章是在玩弄种族课题，包括恶化及培养大马不同宗教的信徒中的偏见、摧毁种族及宗教之间的关系、造成大马穆斯林憎恨基督徒、以及提高极端宗教和民族群体的精神。