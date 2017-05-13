张盛闻：虽须摒弃死板方式 演讲也不应夹杂粗口 国内新闻

（吉隆坡13日讯）马青总团长拿督张盛闻呼吁马华领袖和助选团，必须摒弃以往死板的政治演讲方式，但也不应该学习民主行动党的粗口文化去博得群众掌声。

他说，马华对群众的演讲内容如果不断围绕在发展如道路建设等问题，而不谈透明度、反贪和政府行政等全国性课题，是难以赢得认同感。

他也以演讲夹杂粗口著称的“超人”丘光耀为例，认为马华在演讲时要有基本的规范，不应该学习后者的粗口文化。

“如果有人认为演讲夹杂粗口是为了迎合平民了解程度，这就是羞辱所谓的平民。难道平民和粗口就应该划上等号？不要过于主观认为和平民沟通就要用粗口。”

“国家在进步时不断教育人民和提高他们的格局，但一些政客却为了取悦观众或搞气氛，而用低俗的语言创造笑料，最终破坏国家，尤其是青少年，他们会认为原来粗口和顶撞是可以得到认同的。”

有媒体询问，马华要如何摆脱在上届大选时的刻板演讲无法吸引群众出席的情况，张盛闻认为至少应该有基本规范，不用粗口文化。

张盛闻周六为马华政治演说馆行政营主持开幕后，如此向媒体发表谈话。出席开幕活动者包括马青副团长王晓庭、马青总团政治教育局副主任李义廉和郑东和、雪州副团长高玄慧；政治演说馆全国讲师团主任刘嘉莉、副主任吴松益以及营长李梅凤。