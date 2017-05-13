狮城医院摆乌龙 活人名字打印死亡证书 国际新闻

（新加坡13日讯）医院摆乌龙，把活人当死人！女会计人好生生活着，名字却出现在刚过世母亲的死亡证书上，家属忿忿不平，大叹“大吉利是”。

人还健在，却被颁发死亡证书的，是60岁的刘女士。她上周六（6日）在陈笃生医院为91岁母亲办理死亡证书时，院方大摆乌龙，把她当死人，名字印在死亡证书上。

刘女士的母亲，今年3月25日中风入住陈笃生医院，院方索取母亲身份证登记入院时，6个兄弟姐妹才发现母亲的身份证已经不见。

院方于是建议他们到警局报案，身为长女的刘女士隔天就到警局报失。

她说：“我们有母亲身份证的影印本，报案主要是为了证明母亲身份证号码和阴影本上的吻合。”

母亲过世后，刘女士和大弟刘清宝（57岁，安全顾问）着手办理母亲的死亡证书，把报案记录交由工作人员处理。

刘女士说：“报案记录有两页，第一页印的是我的资料，第二页才是母亲的资料。工作人员把死亡证书打印出来后，弟弟却发现，死亡证书的往生者栏目上，竟是我的名字！”

工作人员这时发现摆乌龙，赶紧把死亡证书收回，重发一张写上往生者名字的死亡证书。

刘女士的丈夫翁华川（69岁，退休）气忿地说：“老婆明明好生生活着，现在居然说她死了，把活人当死人，这不是在触她霉头吗？”

刘清宝告诉此间媒体，有失误的第一张死亡证书的编号，跟第二张死亡证书不同，也就是说，医院的工作人员当时重做一张，而不是在有失误的证书上进行修改。”如果在原来的证书上修改，问题就不会出现。”