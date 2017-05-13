威省改政策准聘外劳 雇用非法员工撤销执照 北马新闻

（大山脚13日讯）威省市政局原定6月落实“聘用外籍劳工或永久居民政策”，其中一项禁止辖下巴刹及饮食中心，聘用外籍劳工及永久居民（包括本地人的外籍配偶）的政策，基于反对声浪，中途刹车! 市政局至今改以允许聘用外籍劳工及永久居民充当助手。

威省市政局主席拿督麦慕娜强调，条件是，业者必须聘用合法外籍劳工，即持有移民局发出的工作准证及其它必备准证。

“业者也获准聘用永久居民，后者必须遵循卫生条例，包括注射疫苗、上食物管理课程等。”

值得业者正视的是，市政局这次也增加一项附加条例，即一旦发现业者聘用非法外籍劳工，将撤销其营业执照。

她说，过去市政局与警方、海关局及移民局展开联合行动取缔非法外籍劳工时，只有非法外籍劳工被逮捕，市政局并没有权力对付违法业者。

此外，这项原定6月1日开跑的政策如今也展延至7月1日才落实，让业者有更多的时间适应。

她今日出席市政局2018年度预算案对话会，在记者会受询时如是指出。

引起一面倒反对声浪

威省市政局是在上个月的月常会议宣布“聘用外籍劳工或永久居民政策”，但却引起一面倒反对声浪。

麦慕娜说，当局在事后展开民调，并于11日进行内部会议，最终做出了一些更改。

尽管已让步容许聘用外籍劳工及永久居民，但她强调，这些人士只能受聘成为员工，不得持有经营权，执照拥有人必须是本地人，不得转租给外籍人士。

同时，禁止辖下巴刹及饮食中心聘用外籍劳工掌厨。市集、路边摊及流动餐车也不准聘用外籍助手。

当局也保留所有商业单位必须有30%本地员工的政策。