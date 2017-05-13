“希联能夺峨仑州席” 陈国耀冀人民支持 北马新闻

(双溪大年13日讯)吉打行动党主席陈国耀指出，希望联盟有信心，在来届大选中攻下峨仑州议席，冀望峨仑区选民给予支持。

此外，他表示，吉打行动党也不排除会在马来人或伊斯兰党选区上阵。

陈国耀是于周六早上在峨仑友和茶餐室举行的“kopitiam 论坛”活动上，这么表示。与会者有哥打达鲁亚曼州议员张开笔、槟城日落洞国会议员黄泉安及柔佛古来国会议员张念群等。

他表示，行动党希望通过举办咖啡店论坛来传达及接受人们民讯息，为来届全国大选做好竞选及部署策略。

陈国耀说，吉打州内席位安排还在安排及洽谈中，总而言之，希联将会委派最有胜算的候选人出击国阵。

“行动党方面，也敲定了一些人选，包括各族专业人才及年轻领袖。”询及他本身是否会在来届大选上阵，他表示将交给党中央做出决定。

“如果党属意我继续竞选，我会选择留守德卡州选区。”

张开笔：国阵或调高税率

张开笔说，人民若继续在来届大选支持国阵，肯定会面对更严重的生活打击。

“首当其冲的是消费税，国阵或将调高交税率，从目前的6%增加至8或10%。”他表示，人民唯有在大选时期，才能够对付国阵。

“种种迹象显示来届大选将在今年10月份举行，首相纳吉拜访中国回国后，将会有所宣布，不然大选或会展延至明年。”

黄泉安：改朝从吉做起

日落洞国会议员黄泉安表示，下届大选不但要改朝换代，而且必须从吉打州做起。

“根据联邦宪法规定，每一位民选国会议员都有每年50万令吉拨款，但国阵政府却只有他们的自己议员才享有拨款。”

他表示，他是以国会议员身份现身说出苦衷，自己出任民选国会议员9年以来，每年都得不到应有的50万令吉拨款。