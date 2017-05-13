首长：若全面推行垃圾分类 槟州1年可省1千万元 北马新闻

（槟城13日讯）槟州首席部长林冠英强调，一天一分钟将垃圾分类，即可改变人民的生活，以及槟州的命运！

他解释，这是因为槟州每年必须花费２亿令吉来处理人民所丢弃的垃圾，而于去年６月至今，在槟州仍未全面推行垃圾源头分类时，槟州已在这方面节省多达200万令吉，如果这项政策全面推行，则一年可节省高达1000万令吉。

他透露，槟州人民每人每天丢弃大约1.1公斤的垃圾，如果以人口每年增加５万计算，则每一年过后，一天增加的垃圾将多达50万吨，但于2015年至2016，槟州每一天的垃圾却没有增加50吨，只增加5.6吨，因为在槟岛，2015年一天埋置的垃圾为607.06吨，于2016年一天埋置的垃圾则为607.61吨。

他说，只要减少5%的垃圾，槟州一年即可节省高达1000万令吉。他是于周六上午在亚逸布爹州选区垃圾源头分类运动推展仪式上，致词中如此指出。升旗山区国会议员再里尔、槟岛市议员黄顺祥及槟岛市政厅官员姆峇拉，也在场示范将垃圾分类。