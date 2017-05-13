高度评价威省市局服务 市民满意度达94% 北马新闻

（大山脚13日讯）威省市政局2018年预算案民调反应热烈，获得1万648位市民参与，相较参与2017年预算案民调的4278人，人数增加了6370人或149%。

民调也显示，當中“卫生”依然是市民认为最有必要改善的项目。同時，令人鼓舞的是，市民对市政局服务给予高度好评，满意程度高达94%。

威省市政局主席拿督麦慕娜周六在2018年预算案民众对话会，致开幕词时兴奋地说，市民对市政局的满意度逐年增加，从2015年预算案民调的67%，到2016的89%，2017年88%，2018年跃升至94%。

她说，当局定下目标，希望全威省97万780人中至少有1%市民参与这项“性别反应参与预算”民调，令人鼓舞的是，在今年1月1日至2月28日期间，当局成功取得超过1%市民参与。

她指出，问卷列出7大项目供市民选择哪一项需获得最大的预算分配，多年来维持在榜首的“卫生”项目，今年仍维持最高巴仙率，多达24%受访市民选择该项目，尽管比上一年的30%稍减，但仍高居榜首，意味着市政局必须多下功夫让威省更清洁。

“公共设施”及“道路与安全”则各有15%民众认为需要给予重视，接着是“治水”及“美化及绿化”各13%，“执法”及“社区参与”则各有10%市民填写。

高渊双溪亚齐花园 威省最清洁住宅区

威省最清洁住宅区坐落在高渊的双溪亚齐花园（Taman Sungai Acheh）！

为推动环境整洁，市政局于2014年开始，每年都会举办“干净住宅区”活动，鼓励住户参与维护环境整洁及环保，每年从7个国会选区各选出1个最干净的住宅区，再从7个入围者中选出最佳模范。

今年共有37座住宅区参与市政局的评估，最终获得冠亚季的住宅区分别是高渊的双溪亚齐花园（Taman Sungai Acheh）、甲抛峇底的柏淡英达花园第6期（Taman Bertam Indah Fasa 6）、峇东埔的威丽花园（Taman Janggus Jaya），接着是打昔牛汝莪的峇油阿曼花园第1&2期（Taman Bayu Aman Fasa 1&2）、大山脚百利镇花园（Taman Kota Permai）、峇眼的爪哇花园（Taman Jawa）及大山脚斯里英碧安花园（Taman Seri Impian）。

冠军获1000令吉现金及奖状、亚军750令吉及奖状、季军500令吉及奖状。

未分类垃圾罚2000监禁

此外，她提醒市民，当局将在6月1日起针对源头垃圾分类展开执法，违法可被罚款不超过2000令吉或监禁不超过1年或两者兼施。

“在2016年，市局共发出8266张通知书予没有进行垃圾分类的住户，今年截至5月10日，则已发出6929张通知书。”

她说，威省市政局在2016年写下全马最高的再循环率，达42.6%，但仍和其他国家地区相差甚远，如新加坡59%、台湾60%、德国62%，瑞典甚至达到100%循环率。当局放眼今年能达到44%再循环率，2030年以前再提高到50%。

民调显示，市民普遍对各项服务给予好评，包括“卫生”92%满意、8%不满；“公共设施”90%满意、10%不满；“道路及安全”91%满意、9%不满；“治水”表现90%满意、10%不满；“美化及绿化”91%满意、9%不满；“社区参与”92%满意、8%不满；“执法”89%满意、11%不满。

出席者尚有槟州行政议员彭文宝及章瑛、市政局秘书罗查里、爪夷州议员孙意志、武吉丁雅州议员王敬文、本南地州议员诺丽拉等。