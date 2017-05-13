益华小学获迁校准证 宏升献地出资 有望2020年招生 北马新闻

在宏升集团协助建校下，益华新校舍有望在2020年开始招生。

益华目前的校舍。

（槟城13日讯)学生人数不到100人的乔治市微型华小益华小学，在董事部努力下，终于成功取得教育部发出的迁校批准信，并在宏升集团（Ideal Property Group）协助建校下，新校舍有望在2020年开始招生。

董事会主席拿督祝友明指出，该校在最近获得教育部的来信，信中指益华小学的迁校计划已经获得我国教育部的批准，这一点让益华小学全体同仁感到兴奋不已。位于新港的新校舍是由宏升集团及新港合作社献地，同时宏升集团准备耗资1500万令吉，以协助校兴建新校舍。

益华小学是在今年4月接到教育部的迁校准证，批准该校搬迁至湖内4.3英亩地段。原本座落在南华医院街的益华小学，自90年代开始便面对学生人数下降问题，目前已是一所微型小学，学生只有大约90人，董事部因此萌生迁校念头，在苦盼长达24年后，终在槟州政府帮助下，获得发展商宏升集团联合新港合作社献出新港湖内地段，作为迁校新校址。

祝友明：续开办特殊学生班

祝友明提及，未来益华小学建竣后，也会延续有教无类的精神，继续开办特殊学生班。他也指出，虽然该会相信未来报读的特殊学生人数不会太多，但该校仍为他们安置专属设施，也会将特殊学生课室安排在新校舍底层，以及设立专属入口以让相关学生能在良好友善的环境中学习成长。

位于新港益华小学的新校舍，其建筑设计是由我国著名发展商宏升集团的设计师所设计，新校舍可谓设备齐全，应有尽有。新校舍将设有行政楼、教学楼、多元用途礼堂（内设有室内羽球场）、室外篮球场、食堂，共有42间课室，预料能容纳1200名学生。

益华小学去年5月获得州政府移交土地转让批准信后，便马不停蹄地向教育部提出迁校准证的申请，最终在今年4月时盼来喜讯。祝友明指出，在接获迁校准证后，该校将会把建筑图测分别呈交予地方政府及教育部，一旦图测获批，便能全面展开工程，并展望在2020年开始招生。

黄继梁：建新校双赢局面

宏升集团执行主席拿督黄继梁指出，除了献地外，该集团也出资承建该校的校舍，耗资1500万令吉，一旦益华小学在新港落成和开课后，将方便当地一代的莘莘学子。

他认为，这是双赢局面，首先，原本位于乔治市的益华是一所微型小学，搬迁到西南区后学生人数有望增加，摆脱微型小学的命运，让华裔先贤办学的心血得以保存。第二，新港近年来高楼林立，有了一所华小后，对附近家长来说是喜讯。

近年来，在西南区积极发展屋业的宏升集团，配合州政府政策下，在2012年6月联合新港合作社将位于新港湖内4.3英亩地段移交给州政府，然后再由州政府移交给益华小学，以协助该校进行迁校计划。