中华A及B校调动校长未通知 董家协不满县教育局侵权 北马新闻

(槟城13日讯）中华小学A及B校校长于近期内由于在槟州县教育局的安排下调动至其他学校，继而引起该校董事会及家协不满，认为教育局过于频密的调动将导致华校及该校的发展受阻。

该校董事会总务林琮淞指出，过去于2014年期间该校就曾发生A及B校校长被调动的事件，而当时教育局也未事前通知该校董事会。他也表示，县教育局于近日再度在没有事前通知董事会下调动两校校长，让董事会感到相当不满。

他说，由于中华A及B校的为公用校舍，而每年都会一同进行许多活动，如运动会、教师节及毕业典礼等，所以过于频密的调动校长，会导致两校校长之间出现互相配合及分工上的问题。林琮淞是于今日在中华中学会议室所召开的记者会上，这么指出。

同时，他说，虽然董事会欢迎新校长前来该校，但是在遴选校长方面，槟州华校督学陈果亮应与董事会交流，以加强彼此之间的配合。

此外，该会副总务叶建叶则指出，此次县教育局的调动，就等同于侵犯董事会主权，且他也强调，董事会可在产业主权上，不让任何新校长入校。他透露，从育华小学调至中华B校的林福春校长，是于4月25日前来该校报到，不过当时原任中华A校校长朱仲嘉，却未接到教育局的通知以便调往哪间学校任职，最终直至5月8日朱仲嘉才接到通知。

他说，至于中华A校的情况则是，中华A校的黄渼珠校长与槟华小学的校长陈慧坚对调，至于陈慧坚则是于周前5月8日前来该校报到。

林琮淞补充道，尽管中华A及B校新校长已在日前前来报到，不过在4所学校校长的沟通协调下，中华小学两名新校长于下周一（15日）才会正式前来该校掌校。他也表示，中华董事会于近年来皆有计划发展该校硬体设施，当中包括翻新外观、改造礼堂及增设教室等，而这些都是需要校长的配合下一同进行。

会上出席者还有董事会副总务刘华山、董事陈明德、中华校友会主席黄伟纹、中华A校、B校及中学家协主席沈福声、陈忠实及高泉标。