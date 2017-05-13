卫部6月起严厉执法 公共场所取缔烟客 北马新闻

（威南13日讯）槟州卫生局主任拿督苏古玛医生提醒民众，随着卫生部已于今年2月1日，在宪报颁布全国所有公园、国家公园和州级公园列为禁烟区后，卫生部从6月1日起将严厉执法，违例者一旦被法庭定罪，将被取缔及罚款。

“这主要是保障非烟客，遭受二手烟危害。”

他表示，根据国民健康和发病率（2015年）调查报告显示，每2名男性就有1人是烟民，约占了43%。

“我国卫生部调查报告也指出，全国烟民占有22.8%、槟州烟民有19.2%。”

“卫生局较关注青少年，因为逾有78.7%未满14岁的少年有抽烟，当中有14.2%是烟民及27.2%是已抽烟。”

此外，他说，在2011年的全球烟草报告，并针对3个场所吸二手烟的民众数据，即职场有230万名、住家有760万名及餐室有860万名。

他也说，世界无烟日是定在每年5月31日，今年提早是因为配合斋月；而今年的无烟日活动主题是“抽烟对国家未来发展构成威胁”，以提醒烟民戒烟，及配合卫生部一起努力在2025年，把烟民人数减少30%，也希望他们戒烟的行为可以成为劝导青少年的对象。

苏古玛是出席在峇都加湾新欣名牌城广场举行的州级世界无烟日推展礼致词时，如是表示。