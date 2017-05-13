深圳孕妇医院前分娩 路过助产士现场接生 国际新闻

（深圳13日综合电）深圳一名孕妇于周四(11日)突然作动，由丈夫驾车送往医院分娩，但孩子却非常“心急”，在途中已按捺不住要出生，加上这位即将迎接第2名子女的准妈妈却从未接受过产检，过程令人惊心动魄。所幸在医护人员的全力救治下，最终母子平安。

事发当天，陈先生驾车将临盆所即的黄姓妻子送往寓所附近的妇产科医院分娩，不过还未抵达医院，腹中孩子已急不及待要出生。

在医院门口，一名刚巧路过的助产士及产科护士立即在现场为黄女士接生，不过婴儿出生后，助产士却发现他没有哭声，情况危急。未几，当值的妇产科医护人员亦赶下楼将黄女士母子两人送往手术室救治，所幸经过抢救婴儿最终转危为安。

母子二人被送回病房后，医生却发现黄女士怀孕期间从未接受任何产检，甚至连腹中胎儿是否足月生产亦一无所知，在这个情况下分娩要承受极大风险。丈夫陈先生其后始表示，由于妻子有智力缺陷，生第一胎时由家中长辈陪同，自己未有在场陪伴，因此看到这次妻子临盆在即，亦手忙脚乱。#