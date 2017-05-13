宋祖德改咬刘德华 爆天王不敢甩朱丽倩秘辛 娱乐新闻

刘德华的感情世界极为隐密，与妻子朱丽倩相恋20多年才结婚，两人育有一女，而中国名嘴宋祖德却爆出刘德华与台湾女星喻可欣曾签下结婚证书，还爆出刘德华会和朱丽倩结婚是因为救命之恩。

（香港13日讯）据台湾自由时报报道，宋祖德指出喻可欣是刘德华的初恋，并说2人曾在台湾签下结婚证书，但因未到户政事务所登记而不具法律效力，还强调刘德华本人也承认签过，更爆出刘德华会和朱丽倩结婚，是因为当年他开的电影公司严重亏本，还被黑社会逼着还债，是朱丽倩的父亲帮他还清债务，成为刘德华的救命恩人。

宋祖德也透露喻可欣去年与一位小她十几岁的男子结婚，还说他的身价不亚于郭台铭，并说据喻妈妈透露喻可欣已怀孕3个月，这番言论一出引起网友讨论，日前宋祖德才抖出谢霆锋与王菲分手，现在又扯出刘德华的往事，接二连三的爆料遭网友炮轰“你脑袋是不是有洞”。

谢婷婷爆哥可能为证明而结婚

另外，就星岛日报报道，谢婷婷晚上出席活动，对于宋祖德指谢霆锋和王菲已协议分手，如果谢霆锋有证据能够证明他们仍在一起，就会在本月24日直播吃屎，婷婷闻言即哗然，觉得此事很可怕，更反问对方是否有吃屎的兴趣，称谢霆锋可能为了证明而结婚。问到霆锋和王菲感情是否很好？婷婷指上个月见到他们时觉得还不错。