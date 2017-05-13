英女轮椅上瘫痪10年 为真爱在婚礼站起来 国际新闻

英国一名26岁女子因为患有肌痛性脑脊髓炎，16岁起就开始在轮椅上度过，医生甚至称她几乎不可能再站起来。但后来她遇到真心爱锡她的男人，在两人的婚礼上，她奇迹般用尽全力站起来，甚至还能跟丈夫共舞。现场亲友都感动流泪。

泰勒（Jessica Taylor）14岁时罹患肌痛性脑脊髓炎，随即退学在家休养。之后她经常进出医院接受治疗，16岁起更要坐轮椅活动，医生甚至诊断她一生中95%的时间都会在床上或轮椅上度过。

后来泰勒认识了比尔曼（Samuel Bearman），两人从朋友发展成情人。去年比尔曼向泰勒求婚，她欣然接受：「他既是我最好的朋友，也是我的亲人。」

泰勒为了婚礼，开始锻鍊自己的腿部肌肉，她说刚开始锻鍊非常困难，但渐渐地觉得自己的腿越来越有力量。在婚礼当天，泰勒仅靠爸爸的搀扶，成功行完红地毡，走向自己的丈夫。她形容过程非常艰难，几度几乎晕倒，但她直言非常值得：「比尔曼好为我自豪。」

其后泰勒甚至能够在丈夫的怀里同他共舞，场面感人，现场的亲友感动得流下眼泪。两人完婚后不是女方随男方的姓氏，而是共用两人的姓氏 「Taylor-Bearman」，非常浪漫。