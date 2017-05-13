幸福 就在身边 蕉风椰语

不久前，朋友问了我一个问题：你幸福吗?我仔细的想：如果不要求太多，应该算是幸福的。

朋友再问我：你的幸福定义是什么？还没等我来得及回答，他传来一个在网上看到一个帖子，主题是：十大幸福指数出炉，你幸福吗？我仔细地阅读，这当中和我们一般认定的幸福指数有很大的差别，一般人认为有房、车、出国旅游等就是幸福，然而朋友传来的幸福指数和上述的物质一丁点关系都没有。

这帖子的幸福指数，分别是：1、老人身体尚可；2、子女比较懂事；3、自己衣食无忧；4、上班不看脸色；5、有三两知己可以闲谈；6、主动孤独只是为了清静一下；7、不被小人惦记；8、没有陷入争名夺利的苦海而无法自拔；9、不时有朋友邀请小聚；10、经常收到朋友的讯息，说明有人惦记着你。当中，有一些是我已达到的，比如有三两知己可以闲谈；主动孤独只是为了清静一下；不时有朋友邀请小聚；经常收到朋友的讯息，说明有人惦记着你。

也有一些是自己努力尝试，但仍未如人意的。举个例子，如今我上班仍得看人脸色，因为我上司不是个公正的人，对于他喜欢的人，他偏心到出面；像我这种不懂得讨他欢心的人，他常给我脸色看。为什么面对这种不公不义之事，我还待在这里呢？这又牵涉到另一个幸福指数：自己衣食无忧，这点我还做不到，每个月的开销都捉襟见肘，所以我上班还是得看人脸色。又好比父母年纪大了，身体毛病渐多，这也无法符合“老人身体尚可”这幸福指数。当然，如果要斤斤计较，就会觉得自己离幸福还有距离。

不过，整体而言，只要自己不要求太多，勉强算已经拥有幸福了。更何况此时此刻，我想到一个故事：一个富有人家的孩子，抱怨父亲买给他的鞋子赶不上潮流，所以他不幸福。而另一个残疾的孩子，他获得一把简陋的柺杖，他终于可以站起来了，因些他觉得非常幸福。

是的，我们常犯的一个错误，就是把自己拥有的看成理所当然而导致视若无睹，最后不懂得珍惜。其实，幸福就在自己身边，幸福就是珍惜现在所拥有的。