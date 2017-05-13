听见 建利式记录

回到槟城家里，我们又必须经历另一次等报告的煎熬。

这一次，我们可能要等上10天或更久的时间。 在这10天内，我必须继续上班，必须装作什么事都没发生过，放工后马上赶回家陪太太。

这些天来，我们都很脆弱，有时候其中一个人无端端哭起来，另一个也跟着大哭。这种感觉真的不好受。

我继续吃素，虽然这么做有点临时抱佛脚，但我们已经用尽了可以想到的任何方法。

当然，就算现在给我大鱼大肉，我也会觉得索然无味。相信太太也一样没什么胃口，但为了宝宝，她还是必须吃饭，必须吃得更营养。

朋友不断打电话安抚我。他们是过来人，经历过我现在经历的所有痛苦，所以他们的话，我还是听得进去。

朋友说，一定要不断地和宝宝沟通，叫宝宝要自己好起来。虽然这听起来很不逻辑，但真的会有奇迹发生。

当一个人已经没有了任何解决方案或快绝望时，他一定会相信任何给他希望的事物，不管多么不合逻辑。

我们当时也一样，只能不断隔着太太肚子抚摸宝宝，不断叮咛宝宝，叫宝宝鼻子要自己长高，心脏的小洞要自己补回去，然后一定不能染上什么病。

我们每一天都重复着这些话，希望宝宝真的能听到，真的会自己痊愈。

一个星期过去了，我们还是没有等到报告。

我们只好和黄医生预约了时间，除了把印裔的报告和光碟交给他，也希望从他口中得到一些正面的话。

“这些问题看起来不会很严重，应该不至于会让宝宝患上狄乔治氏症候群。”黄医生看了报告，给了我们一句很正面的话。接着，他为太太做了超声波检查。

“你看，他的鼻子好好的啊。”黄医生的这句话让我们差点乎尖叫起来。

因为宝宝不断在动，所以我并没有从超声波的显示荧幕看到黄医生所说的鼻子。

“真的吗？那是不是说宝宝没事了？”我期待黄医生给我点个头。

“还是那句话，等医药报告出来我才能确定，没有报告，我说什么也不准确。”黄医生依然不会说些骗话安慰我们。

“我拍到照片了，你这孩子这么好动，今天真难得拍得那么清楚。”黄医生递过来一张超声波截图。

在这张截图上，我们很清楚地看到宝宝的鼻子。他的鼻子就跟我一样，非常坚挺，哪有什么短了？

“谢谢医生。”我感动得快掉泪了。

“是宝宝特地安静下来让医生拍照的。不然我们怎么看到他的鼻子？”我告诉太太，太太用力地点头。

我们终于相信，宝宝真的听到我们所说的话了。（待续）