独赢三座荣誉 宗伟获终生成就奖 体育新闻

(槟城12日讯)大马羽球一哥拿督威拉李宗伟周五在2016年槟州体育颁奖礼独赢三座大奖，分别是运动员终生成就奖、“槟州元首杯”最佳运动员奖和槟州最佳男子运动员奖。

槟州体育颁奖礼周三在光大The Top举办，州政府颁发运动员终生成就奖给宗伟，以表彰他为羽坛作出的贡献。去年，宗伟赢得生涯第3枚奥运银牌和亚锦赛金牌。他表示没有想到会获得终生成就奖，也认为该奖项能为他带来更多的动力。

宗伟坦言，他目前还有征战2020年东京奥运会的欲望，“参与2018年亚运会和共运会后，我可能会选择退休，但我还有参加最后一次奥运会的梦想。不过，随着年龄的增加，我还要看看自己的旧伤会不会复发。”

除了获得终身成就奖外，李宗伟还力压空手道选手林志伟和保龄球选手洪显龙获得槟州最佳男子运动员奖。另外，他也连续两年力压大马壁球天后拿督妮歌大卫赢得“槟州元首杯”最佳运动员，这是他第6次赢得该奖项。

妮歌获女子最佳

妮歌则力压吴堇溦等人赢得最佳女子运动员奖。李宗伟和妮歌从2004年至今，轮流拿下“槟州元首杯”最佳运动员奖，妮歌大卫于2004、2005、2006、2007、2009、2011及2014年夺奖，李宗伟则于2008、2010、2012、2013年、2015年夺得。

空手道协会横扫4奖

槟城空手道协会横扫4座奖项，林莉莉和庄雪伶分别拿下最佳教练奖和最有潜能女运动员奖，还赢得最佳男女团队奖。游泳健将熊崇纬和许丽萍分别获得最佳男女残疾运动员奖。

出席贵宾包括槟州元首敦阿都拉曼阿巴斯、首长林冠英、第一副首长拿督莫哈末拉昔、槟州秘书的拿督斯里法立占、青年及体育、妇女、家庭和社会发展委员会主席章瑛、青年体育理事会总监陈德安、体育理事会第二副主席谢贎嵚等。