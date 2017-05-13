马汉顺促SPAD 开拓巴士川行新路线 国内新闻

（怡保12日讯）霹雳州公共交通事务委员会主席拿督马汉顺行政议员指出，为更有效的提升州内公共交通服务系统，霹雳州公共交通委员会已作出议决，陆路公共交通委会员（SPAD ）应依据人民的迫切性需求，让现有的巴士公司在各地区开拓新的巴士川行路线。

他表示，州政府希望看到巴士公司在开拓新路线时，是以地区人民的需求为优先考量，一来解决人民申诉无巴士服务之余，也促使州内的交通系统趋向理想化。

马汉顺周五主持霹州公共交通委员会会议后，针对巴士公司如甘文丁快捷通（Rapid Kamunting）等建议在州内一些开拓川行新路线时，如是回应。出席会议者包括双溪喇叭州议员拉兹、巴西班尖州议员拉西迪及培南华中副校长赵福麟等。

他说，现阶段州内一些地区，例如江沙、吉辇、慕阿林和峇眼色海都没有巴士川行服务，令搭客感到不便，霹州行政议员拿督罗斯娜也曾为此代民请命。

勿以亏损为由中断服务

此外，马汉顺认为一些巴士公司以财务面对亏损为由，不更新巴士或突然中断川行服务是不对的作法。

他说，中央政府有为私人巴士公司提供营运津贴，业者不应以上述理由，停止为搭客服务。

询及SPAD 在会议上建议在怡保火车站增设myBAS新路线时，他指此计划在落实上需要从详计议，包括解决火车站前的交通问题。myBAS服务的路线是由陆路公共交通委员会规划，旨在为人民提供收费合理和准时的巴士服务，并与霹雳运通有限公司一起配合运作。

有关州政府早前建议在怡保机场提供驳接巴士，解决搭客上下机日晒雨淋一事，他表示，根据怡保机场有限公司经理莫哈末阿里解释，由于机场主要出入口处转弯处太小，所以无法提供上述服务。