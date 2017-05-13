为Monspace澄清 赖彩云被讥“语无伦次” 国内新闻

（吉隆坡12日讯）随着Monspace公司被列入国家银行的金融消费者警示名单后，创办人拿督斯里赖彩云透过视频澄清，但却被网民讥笑“语无伦次”。

昨日，国行公布最新的消费者警示名单，当中包括Monspace，而赖彩云今日透过视频形容：“这是个好的问题，因为这表示满星云集团的确在这些年来，做到让消费人有一种警觉的情况诞生。”

她透露自己目前身在纽约，表示“现在既然我们已被列入消费者警示名单，而且是排名第一位，我们也会全力以赴、全面与有关单位配合，希望能让我国更清楚明白Monspace所作的（营运）方式和策略。”

她也要求会员不要担心，只要“心存善念，一切都会美好的！”

“社会舆论将给我们很大的压力，也可能给你很大压力，这时候希望所有满星云家人坚强，大家都不用担心，只要我们心存善念，一切都是会美好的，祝福大家！”

有关视频也被在脸书专门打击非法传销著称的“原来是这样”上载，网友嘲讽赖彩云不知所云、语无伦次、说话没重点，更认为她和JJPTR（解救普通人）的创办人李宗圣一样。

除了视频，赖彩云今天也透过脸书发布三语文告，指要求消费者根据该公司的官方公告为准，并指该公司向来都和国行进行密切合作。