数十农民来马淘金梦碎 “住宿”机场多日回中国 国内新闻

（士乃12日讯）中国农民工误信仲介来马当建筑工可赚高薪事件陆续发生！

如同上月滞留士乃机场的农民工所言，士乃机场每天都发生“天天有人来，也天天有人走”的情况，今天再有数10名中国建筑工人不满被中介欺骗，在机场“住宿”多日后，今明两天陆续回中国。

约18名中国农民工在上个月因误信仲介以来马当建筑工人可赚高薪的糖衣陷阱，花了上万令吉费用前来大马“淘金”。在抱着希望来马后，始发现一切只是骗局，一幕幕“淘金梦碎”的故事天天在士乃机场上演。

被仲介优厚条件吸引

记者获悉又有大批中国工人在机场逗留后，今日走访士乃机场。约20名来自中国湖南、江苏以及山东的建筑工人，因被不同仲介提出的优厚条件吸引，离乡背井来到大马讨生活。

岂料，他们抵达工地后，却发现在大马的条件还不如中国，而且还会成为“黑工”非法逗留打工，因此纷纷离开，打道回府。

来自中国江苏的劳务工戴茂宏（48岁）指出，他们一行4人在本月2日抵达工地，但发现条件与之前仲介所提出的相差甚远，而且是用旅游签证非法打工，为了不冒犯法的风险，他们决定回家。

“我们4个人约花了一万余令吉来马，在工地待到本月7日而决定回中国，身上只剩下600多令吉，住了两个晚上酒店，剩下的时间都住在机场。”

他说，由于来马是为了讨生活，因此没有带太多的钱，每天用餐尽量节省，目前身上只剩下22令吉。

“我在机场发现有许多中国人被中介骗过来，又陆续回去。在逗留机场这几天，也帮忙其他中国工人改机票日期，让大家能早点回去。”

来自中国湖南的涂万进（39岁）指出，其实他们在中国每个月也能赚1万至1万2000人民币（约6300令吉至7555令吉），但因为仲介说“包底”一个月，即使没有工也能有这个收入，因此他们才过来。

“每人花了约3万人民币来马（约1万8900令吉），但到了工地后，工地条件还不如中国的待遇好，而且还是“黑工”，因此决定回国。”

他说，工地几天前还有移民局官员来扫荡，抓了14名中国人。

来自中国山东的赵玉田（46岁）指出，他们是建筑木工，被仲介安排到关丹工作，但去到工作地点后，发现没有工可做，4天只做了一个小时的杂活，待遇和当初谈的差一半。

“我曾到过非洲工作3次，这是第一次被骗。我们一行10人的机票原本是在本月24日回国，但都改期到今晚回广州，再坐34个小时的火车回山东。”