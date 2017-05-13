住家再被抛汽油弹油漆 父子报案并求助州议员 国内新闻

（太平12日讯）1个月内2次遭不明人士抛汽油弹和油漆，后廊村一华裔住户据情报案，并向廖泰义州议员求助。

屋主林德和（58岁）及儿子林政嘉（31岁），针对上述事件向警方报案。他们提及，没欠阿窿钱，更没与人结怨，不明白为何面对上述问题。

屋主林德和告知，本月4日凌晨4时30分，睡梦中嗅到一股浓烈汽油味而起床，发现住家后方地面出现碎玻璃瓶和铁钉，地面和墙面则有燃烧的痕迹，吃惊住家无故遭人抛2瓶装有铁钉的汽油弹，也被抛3包红漆，车子沾到红漆。

他说，没料到本月11日凌晨3时50分，住家再次遭人抛2瓶汽油弹，火势烧及儿子汽车的外部，当时及时用灭火器灭火。

遭1女子偷用电单借阿窿

林政嘉说，去年6月，一名相识的汽车女销售员，暗中使用他家的电单和借用他的轿车，向大耳窿借贷5万令吉，前后被大耳窿找上门2次，后来向大耳窿解释后，事情才告一段落。

他说，该名女子还冒充是父亲的女儿，事实上大家一点关系也没有。不料事隔近1年，再发生类似事件，而为了安全起见，据情报案。