捅毙女大生 男友判死刑 国内新闻

(太平12日讯）女大学生在南北大道遭男友捅死案，基于无法提出有力证据证明清白，高庭今日判被告死刑。

高庭早前给予被告机会自辩，但被告无法提出有力证据证明本身没有涉案。被告沙拉菲因阿布（29岁，任职厨师），被控于2015年2月2日早上11时55分在南北大道228.2公里处捅死女子鲁苏哈达（当时20岁），触犯第302项条文，一旦罪名成立刑法是死刑。

被告聘请辩护律师纳兰星代辩，但在承审此案多时后，高庭司法专员莫哈末再尼因玛士兰今日衡量被传召证人的供词及被告本身自辩的说词后，判被告罪成死刑。

被告闻判后保持镇定，其母则心痛难过泪流满脸。

此案主控官为副检察司尤赛尼、哈米尔。

【新闻背景】

在南北大道发生争执酿祸

女大学生鲁苏哈达就读槟城峇东埔玛拉工艺大学，与被告相识。2015年2月2日当天早上，死者上了被告的车，在南北大道一处发生争执，女大学生不幸遭被告用刀捅死。警方逮捕被告，也在大道附近山坡寻获一把怀疑是凶器的利刀。

当时警方也接获目击者告知，指见到一辆黑色轿车停在大道上，一名女子（死者）打开车门步出，过后跌在地上。一名男子也从车内走出，并拉跌在地上的女子到大道栏杆旁，过后跑进林内不知所终。该名男子较后从林内跑出，往车上拿手机及打电话。公众觉得他的行径可疑，将他逮捕并交给警方调查。