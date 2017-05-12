教长：减少校内毒品问题 建议各县用蓝海策略 北马新闻

（亚罗士打12日讯）教育部长拿督斯里玛兹尔建议在全国各县采用蓝海策略举办活动，以协助社会远离涉及滥用毒品。活动选择在县属举行是方便让各方更能有效参与其中。

他说，有些学校有高风险涉及毒品，在通过采用蓝海策略下，校长、警方、家教协会等单位能一起参与其中，商讨如何解决校内毒品问题。

他说，其实在全国已有采用蓝海策略，这次是深入到各县属内，并指出教育部允许反毒机构及警方进入到学校内为可疑学生进行尿液检验，至于学校方面辅导老师会与家长及学生会见，如何减少校内毒品问题。

他是于周五在吉北瓜拉尼浪为由教育部及国家反毒机构（AADK）所联合举办一项反毒营活动主持开幕后，在记者上如此表示。

鉴定指尖陀螺是否危险

针对指尖陀螺（Fidget Spinner）在校园内引起风潮，教育部是如何看待，玛兹尔回应，外界对于这项玩意的评语有好有坏，该部门目前还在等待研究报告，以鉴定这项玩意是否属于危险武器。

伊党公正党 断交有原因

针对伊斯兰党与公正党正式断交一事，也是巫统巴东得腊区部主席玛兹尔表示，这是该两党之间内部的问题，伊党选择与公正党断交其中一定是有原因的。

他说，昨日巫统庆祝71周年党庆庆典，全国地区党员皆有出席，这证明巫统是在正确轨道上，而首相兼党主席拿督斯里纳吉在致词上也提及已为下届全国大选作好准备，有信心对战大选。

阿都哈林建议设完善教育中心

另一方面，国家反毒机构总监拿督阿都哈林建议教育部能够成立完善教育设备中心，让戒毒学生也可获得完善的学习。

出席这项活动包括吉打州行政议员拿督峇鲁希山、黑木山区州议员拿督阿末再尼、巴东得腊县助理官员伊斯干达沙等人。