盲眼男挡路“勒索” 不给钱拒让车通行 国内新闻

（吉隆坡12日讯）盲眼男子拦路拒绝让车子行驶，待有人愿意给钱始离开！

这种变相“勒索”的行为，是由国内英文电台Mix FM主持人马修（Matthew Ong）于星期四傍晚，上载到个人脸书的视频后而揭发。

有关视频近1分半钟长，截至星期五傍晚，已有20万人观赏有关视频，以及超过2300名网友分享这段视频。

在这段视频中，也听到马修与对方以福建话与英语交谈来解決此事，且在明白后者的意图时苦笑的声音；他在视频中也表示可以给5令吉，但不受理，最后，被阻碍的女车主给这名男子10令吉钞票后，后者才离去。

他撰文表示在本坡孟沙遇到这名华裔男子，站在路中央挡住车子行驶，当有人上前协助这名男子，却不受理会。

他以为是是语言沟通不良的问题，不过，当他明白这是对方的意图和不会放弃站在路中央后，他便给这名男子1令吉现金，以解决此事。

“他拿了钱后继续站在那边，没有让步，除非我额外给他多一些钱。”

“他要的是10令吉、20令吉，于是我便拍下这段视频。”

马修表示，他与对方用福建话交谈期间，试图将后者带走时被威胁。

他指他没有生气，只是看到这名男子不徥不以这种方式讨乞，而感到难过。

“我间断地拍下有关视频，因为我并非要伤害这名男子，也想知道这种站在路中央的方式是否犯法？”

他最后留言：“我们能做什么？”

一些网友留言，指曾在其他地区看过这名男子以同样方式索钱，包括迪沙金地花园、哥打白沙罗、满家乐山庄、首邦市等地。