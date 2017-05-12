旺姐：「三罪状」莫须有罪名 蓝眼不曾背叛合作原则 国内新闻

（吉隆坡12日讯）随着伊斯兰党长老协商理事会周四列出人民公正党“三罪状”，核准该党代表大会通过的议决案，正式与公正党断交后，公正党随即针对“三罪状”做出反驳，并将讨论如何应对伊党长老理事会的决定。

公正党主席拿督斯里旺阿兹莎发文告指出，伊党长老理事会所列出的“三罪状”皆是莫须有的罪名，因公正党自从与伊党建立政治合作关系后，就不曾背叛合作的原则。

“就如同公正党实权领袖拿督斯里安华今年4月8日所发表的声明，即公正党原则上支持加强伊斯兰法庭。”

“公正党也致力于与其他政党合作，以期入主布城。公正党也矢力捍卫吉兰丹、槟城与雪兰莪州政府。”“此外，公正党参与所有选举，包括大港与江沙补选，都是要对抗巫统及国阵。”

无论如何，旺阿兹莎表示，公正党将继续对抗国阵的贪污政权。

她也说，为了这个神圣目的，所有进步政党必须凝聚力量，放下各自政党的利益，置人民利益为先，以拯救马来西亚。

针对雪州人民所关乎的雪州政权课题，旺阿兹莎也大派定心丸表示，伊党与公正党的断交并不会影响雪州政府的运作。

“基于当前的雪州政府获得雪州人民的委托，这项最新发展完全不会影响雪州政府。在雪州大臣拿督斯里阿兹敏阿里的领导下，雪州政府将如常运作，专注于发展雪州，照顾人民。”

伊党长老理事会昨日做出议决，指基于公正党多次违反与伊党的政治结盟协议，因此伊党决定与之断交，即时生效。

伊党长老理事会更列出公正党“三罪状”，即（1）不支持伊党推动的伊斯兰议程，如《1965年伊斯兰法庭（刑事权限）法令》修正案（355号法案）；（2）违反政治合作礼仪，如攻击伊党领导层，抛出虚假指控，破坏伊党形象；（3）背叛与伊党的政治关系，包括与欲倒丹州政府的单位合作，并在大港与江沙双补选对抗伊党。